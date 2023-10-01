В Британии считают, что прекращение поставок оружия Украине не приведет к концу конфликта

"Сейчас я более, чем когда-либо, уверен в том, что они [Украина] не прекратят воевать, пока не вернут свою страну. Все эти ленивые голоса, которые говорят о том, что, если бы Великобритания или Запад прекратили вооружать Украину, то война закончилась бы, [говорят] чепуху. Эта война закончится, когда Россия уйдет, не раньше. Украинцы будут придерживаться [такой точки зрения]. А мы обещали им, что мы будем с ними, пока они не вернут свою страну", - сказал министр, выступая на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере.