Главы МО Украины и Пентагона провели телефонный разговор

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, сообщает Klymenko Time.

По словам Умерова, Остин отметил, что американская поддержка Украины будет продолжаться.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на то, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь.

В публикации отмечается, что американское оборонное ведомство почти исчерпало все возможное финансирование помощи Украине в сфере безопасности.

В Пентагоне подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения.