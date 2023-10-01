Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском

Бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости российский разведчик.

Военнослужащий рассказал, что в плен попали солдаты 77-ой аэромобильной и 56-ой отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

Один из пленных поделился, что их отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения, пообещав при этом помощь разведчиков с дронами. Однако бойцы остались одни, и их вскоре встретили российские военнослужащие.

Ранее пленный украинский военный сообщил, что бойцы ВСУ часто дезертируют из-за низкого морального состояния и вранья командования. По его словам, десятки солдат собирали вещи и уходили в самоволку.