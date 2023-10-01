В МО РФ заявили, что вооруженные формирования Карабаха сдали 14 млн боеприпасов

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.