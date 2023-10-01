СМИ: Украина лишится поставок важного оружия из Словакии

Киев может лишиться поставок оружия из Словакии из-за победы на парламентских выборах партии Smer. Так считает обозреватель Newsweek Элли Кук.

«Победа, видимо, станет тревожным сигналом для Киева, который получал военную помощь от Словакии», - пишет автор.

Она отмечает, что лидер партии Роберт Фицо намерен прекратить поставки оружия Киеву, оставив только гуманитарную поддержку. Ранее он не раз выступал с такими заявлениями.

По мнению автора это означает что «Путин получил хорошие новости» с парламентских выборов в Словакии.

Роберт Фицо критиковал власти страны за передачу Киеву системы ПВО С-300 в прошлом году. Кроме того, он говорил, что советские истребители МиГ-29 были переданы вопреки словацкой конституции.