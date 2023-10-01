Британия подготовит 50 тысяч солдат ВСУ до конца года
Великобритания планирует подготовить более 50 тысяч украинских военных к концу 2023 года, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере. Он уточнил, что речь идет о пилотах истребителей F-16.
Мы помогаем обучать пилотов F-16. К концу нынешнего года мы подготовим более 50 тысяч украинских новобранцев при том, что обучение началось задолго до войны, - сказал он.
С 2015 года по февраль 2022 года Великобритания в рамках операции Orbital подготовила 22 тыс. украинских военнослужащих. Незадолго до начала российской спецоперации на Украине эта программа была свернута.