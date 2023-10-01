СМИ: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма

В Киеве отказались от идеи по захвату Крыма, в украинской столице считают, что не будут совершать сделок относительно этой территории, пишет газета The Times.

В статье подчеркивается, что в Киеве есть люди, которые задаются вопросом относительно того, насколько мудро и практично возвращать Крым. Также добавляется, что фактически, любые изменения украинских границ потребовали бы изменений в конституции, передает Ura.ru.