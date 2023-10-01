Китай назвал число вывезенных из страны на Украину беспилотников

Китай после начала спецоперации РФ поставил Киеву всего 5 беспилотников. Об этом говорят данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, сообщает ТАСС.

Согласно онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника.

За январь - август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять БПЛА.

Эта же статистика китайской таможни свидетельствует, что перед СВО Киев заключил крупную сделку с Китаем, касающуюся поставок дронов. В начале зимы 2022 года Украина закупила порядка 530 БПЛА на 904 тысяч долларов.

До этого Китай не поставлял беспилотники на Украину.