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Силы ПВО РФ перехватили пять снарядов HIMARS и бомбу JDAM Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу JDAM, уничтожили 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО РФ перехватили пять снарядов HIMARS и бомбу JDAM Украины
© РИА Новости

"За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка, Верхнекаменка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Марьинка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка и Вишневое Запорожской области", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7 314 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12 247 танков и других боевых бронированных машин, 1 159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 656 единиц специальной военной автомобильной техники.