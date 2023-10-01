Сунак пояснил, когда Британия отправит военных на Украину
Соединенное Королевство не планирует в ближайшее время отправлять военнослужащих на Украину, пояснил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет ТАСС.
Премьер отметил, что Лондон собирается после окончания конфликта продолжить сотрудничество с Украиной.
В частности, пояснил Сунак, королевство направит инструкторов с тем, чтобы обучать украинских солдат.
Напомним, что страны коллективного Запада делали ставку на летнюю кампанию ВСУ. Они надеялись, что Киев сможет провести удачное контрнаступление, вернуть контроль над утраченными регионами.
В конце лета - начале осени, на фоне провала кампании, США и страны ЕС ощутимо снизили уровень поддержки Киева.
Так, Польша заявила о полном прекращении поставок вооружений и военной техники, Соединенные Штаты приняли 45-дневный план финансирования, исключающий помощь Киеву, Франция сообщила, что в 2025 году все поставки будут исключительно в рамках контрактов.
Кроме того, ранее страны НАТО направляли устаревшую, но исправную бронетехнику. В последние месяцы они стали отправлять на Украину списанные танки, простоявшие десятки лет без обслуживания, а также экспонаты из музеев.