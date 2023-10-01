Сунак пояснил, когда Британия отправит военных на Украину

Соединенное Королевство не планирует в ближайшее время отправлять военнослужащих на Украину, пояснил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет ТАСС.

Премьер отметил, что Лондон собирается после окончания конфликта продолжить сотрудничество с Украиной.

В частности, пояснил Сунак, королевство направит инструкторов с тем, чтобы обучать украинских солдат.

Напомним, что страны коллективного Запада делали ставку на летнюю кампанию ВСУ. Они надеялись, что Киев сможет провести удачное контрнаступление, вернуть контроль над утраченными регионами.

В конце лета - начале осени, на фоне провала кампании, США и страны ЕС ощутимо снизили уровень поддержки Киева.

Так, Польша заявила о полном прекращении поставок вооружений и военной техники, Соединенные Штаты приняли 45-дневный план финансирования, исключающий помощь Киеву, Франция сообщила, что в 2025 году все поставки будут исключительно в рамках контрактов.