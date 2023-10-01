Минобороны РФ впервые сообщило о потере ВСУ станции разведки «Пластун»

Минобороны РФ впервые сообщило, что на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».

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По информации ведомства, на данном направлении вышли из строя 150 украинских бойцов, ВСУ потеряли два танка, две боевые бронемашины, три автомобиля и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска также поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства и гаубицу Д-20, принадлежащие украинской армии.