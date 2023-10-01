$97.41+0.41103.16+1.07

МО РФ: на Донецком направлении ВСУ потеряли станцию разведки "Пластун"

Минобороны РФ впервые сообщило, что на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».

Минобороны РФ впервые сообщило о потере ВСУ станции разведки «Пластун»
© Газета.Ru

По информации ведомства, на данном направлении вышли из строя 150 украинских бойцов, ВСУ потеряли два танка, две боевые бронемашины, три автомобиля и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска также поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства и гаубицу Д-20, принадлежащие украинской армии.

Малогабаритный тактический пеленгационный комплекс Plastun-RP3000 предназначен для автоматизированного скоростного радиомониторинга и пеленгования систем связи. Комплекс поставляется в ВСУ с 2016 года и используется в зоне боевых действий на востоке.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости