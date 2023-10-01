В ДНР прокомментировали планы Британии по подготовке солдат ВСУ на Украине

Подготовка солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими инструкторами, если и будет организована, не принесет результатов. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

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Он также отметил, что большие потери Киева при контрнаступлении уже показали уровень такой подготовки.

«Никакого прорыва здесь не будет. Дело в том, что любая боевая операция украинских ВСУ не проводится без участия или руководства стран НАТО и их специалистов, то есть это не новость», — прокомментировал Гагин.

Говоря о планах обучения британскими военными солдат ВСУ, Гагин сказал, что «даже медведя можно научить ездить на мотоцикле или на велосипеде, (...) но украинские военнослужащие совершенно необучаемы».