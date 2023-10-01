В Киеве рассказали, что будут делать из-за прекращения военной помощи США

У Киева есть средства для обеспечения армии после прекращения военной помощи США, сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, решение американских властей не повлияет на поставки оружия, которые были запланированы и согласованы ранее.

Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее, — написала она.

Палата представителей США 1 октября поддержала проект финансирования правительства сроком на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Важной особенностью документа является отсутствие в нем пунктов о выделении средств на помощь Украине. Проект поддержали 209 членов Демократической партии.

Сенат США также одобрил проект временного финансирования, хотя президент страны Джо Байден утверждал, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине.