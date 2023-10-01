Истребитель F-35 завершил испытания Пентагона с опозданием на 8 лет

Американский истребитель пятого поколения F-35 прошел тестовую программу Пентагона, которая должна была быть завершена в 2015 году. Об этом сообщил журнал Military Watch. Серия испытаний была основным препятствием для начала полномасштабного производства самолета, решение о начале которого военное ведомство США должно принять в следующем году.

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Серия тестов, которые проходили на авиабазе ВМС США Патаксент Ривер в штате Мэриленд, должна была выяснить пригодность всех трех модификаций F-35 (A,B и С) к действиям в реальных условиях. Отмечается, что среди них были сценарии, в которых истребителям ставилась задача по перехвату самолетов и крылатых ракет условного противника, патрулированию и преодолению ПВО.

Теперь Пентагон может официально начать полномасштабное производство истребителей, однако на реальных темпах поставок это вряд ли скажется, поскольку уже сейчас заводы Lockheed Martin работают на мощностях, близких к максимальным, выпуская чуть менее 150 самолетов в год.

Это не раз вызывало критику контролирующих органов, которые обращали внимание на то, что начало производства истребителя, который даже не прошел все необходимые испытания - это большой риск. При этом сами военные не раз указывали на ненадежность сложного самолета и астрономическую стоимость эксплуатации.