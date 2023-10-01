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Аксёнов заявил о сбитии ракеты над Джанкоем

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что над Джанкоем силами ПВО сбита ракета.

Над Джанкоем сбили ракету
© РИА Новости

«Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации», — написал он в Telegram.

Вместе с этим Аксёнов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Минобороны России заявило, что беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью.