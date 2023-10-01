Над Джанкоем сбили ракету

Аксёнов заявил о сбитии ракеты над Джанкоем
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что над Джанкоем силами ПВО сбита ракета.
«Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации», — написал он в Telegram.
Вместе с этим Аксёнов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее Минобороны России заявило, что беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью.