Украинские диверсанты пытались проникнуть в Курскую область

Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, в районе 4.10 российские пограничники обнаружили вооруженную группировку из четырех человек недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.

Сообщается также, что перед попыткой прорыва диверсанты вели огонь из РПГ-7.

«ДРГ была отброшена назад, прорыва границы не допущено», — подчеркивается в сообщении.

В Белгородской, Брянской и Курской областях усилили меры безопасности.

28 сентября Shot также сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку прорваться в Белгородскую область с территории Сумской области, однако российские военнослужащие не допустили этого.