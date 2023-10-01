Танки Abrams станут смертельной ловушкой для украинских солдат, поскольку они не имеют опыта управления этими боевыми машинами, написал экс-разведчик США Скотт Риттер в статье, опубликованной Sputnik. По его словам, прошедшие только базовое обучение украинские танкисты не смогут противостоять российским военным, имеющим эффективное оружие для борьбы с этими танками.

Управляемый украинцами, обладающими лишь базовыми навыками, особенно когда они противостоят российским солдатам-ветеранам, оснащенными современным оружием для уничтожения танков, M1A1 (Abrams — NEWS.ru) представляет собой не более чем смертельную ловушку, мобильный стальной гроб для четырех человек внутри, — отметил Риттер.

Накануне китайские СМИ писали, что танки Abrams могут стать разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты отметили, что непобедимость этих танков, как и другой западной военной техники — всего лишь миф. В частности, они указали на невозможность применения такой бронетехники в плохих погодных условиях, а также невозможность ремонтировать поврежденные в боях танки на территории Украины.