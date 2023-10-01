Эстония закупит у США дальнобойные ракеты ATACMS

Эстония наряду с огневыми комплексами HIMARS купит у США дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на директора Центра оборонных инвестиций страны Магнуса Саара.

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Согласно публикации, Эстония подписала с США соглашение на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования в декабре 2022 года, поставки состоятся в течение 2025-го. Заказ включает в себя ракеты, дальность стрельбы которых составляет 300 километров.

Саар отметил, что в будущем Эстония надеется приобретать высокоточные ракеты PSR, которые могут преодолеть расстояние в 500 километров и, вероятно, заменят ATACMS.