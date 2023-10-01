Китай назвал число вывезенных из страны на Украину беспилотников

В 2023 году из Китая на Украину вывезли пять БПЛА
Китай после начала проведения специальной военной операции Россией не осуществлял поставки беспилотных летательных аппаратов Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
По онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские предприятия не поставили Киеву ни одного беспилотника.
Как уточняется, с января по август текущего года из Китая на Украину вывезли только пять БПЛА.
По статистике китайской таможни, перед спецоперацией РФ, в январе — феврале 2022 года, Украина приобретала у Китая около 530 БПЛА на $904 тыс. Перед этим Пекин не продавал БПЛА Киеву.
Согласно сведениям ГТУ, объем китайско-украинской торговли в январе — августе 2023 года сократился на 19,5% в годовом исчислении и составил примерно $4,86 млрд.
До этого в NYT сообщали, что Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине.
Также в WSJ подчеркивали, что в США опасаются, что Китай может передать России беспилотники для применения их в СВО.