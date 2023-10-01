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Силы ПВО и РЭБ подавили над Смоленском три украинских беспилотника

Российские средства ПВО и РЭБ подавили три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленском. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Над Смоленском подавили три украинских беспилотника
© РИА Новости

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Краснодарским краем

В Минобороны России уточнили, что около 9:00 пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - отметили в ведомстве.