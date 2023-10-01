"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса
Власти Соединенных Штатов должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска, сообщил в социальной сети X экс-советник американского Министерства обороны Дуглас Макгрегор.
«Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, так как слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск», — написал он.
Как считает эксперт, Вашингтон не готов ко второму варианту развития событий. Он призвал заключить мир.
Ранее стало известно, что Великобритания намерена впервые разместить на Украине свои войска для тренировки украинской армии.
Рамблер: главные новости