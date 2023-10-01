"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса

«Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, так как слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск», — написал он.