Мобилизация: последние новости на сегодня 1 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 октября 2023, в материале «Рамблера».

Закон о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат вступил в силу

Закон об ужесточении административной ответственности за нарушение требований воинского учета вступает в силу с 1 октября, сообщает ТАСС.

Он, в том числе, предусматривает увеличение до 30 тысяч рублей штрафа за неявку по повестке в военкомат. Документ был принят депутатами Госдумы 25 июля. Президент подписал его 31 июля. Штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет, составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Ранее он был 3 тысяч рублей.

Кроме того, штраф за несообщение гражданином в военный комиссариат данных об изменении семейного положения, образования, должности, места работы или учебы, а также сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, составит от 1 тысячи до 5 тысяч. рублей.

Россиянам, не сообщившим в военный комиссариат сведений о выезде из России более чем на полгода или о въезде в страну, грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

В России начался осенний призыв

В России стартовал осенний призыв в армию, сообщает ТАСС.

Он продлится до конца текущего года. Войска пополнят 130 тысяч новобранцев, что на 10 тысяч больше, чем осенью 2022 года. Первые отправки призывников со сборных пунктов запланированы на 16 октября.

Срок службы составит один год. Те, кто призван в вооруженные силы год назад, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

В Омской области учредят награду для участников СВО

Власти Омской области учредят региональную награду для тех, кто участвует в специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Виталий Хоценко.

Соответствующее решение было принято на оперативном совещании.