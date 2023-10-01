Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ за сутки на купянском направлении более двух взводов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, две боевые бронированные машины «Козак»", - сказал Зыбинский.

Он уточнил, что также во время боевых действий на купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" нанесла два удара по пунктам временной дислокации 44-й механизированной бригады и подразделению радиоэлектронной борьбы в районе Чернещины Харьковской области.

Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 14-й, 32-й механизированных бригад 40-го стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки.