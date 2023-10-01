Чехия планирует запустить оружейное производство на Украине
Прага намерена приступить к производству винтовок на Украине, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заместителя глава Министерства обороны Чехии Даниэля Блажковеца.
Речь идет о планах совместного производств винтовок CZ Bren 2 под названием «Сечь» или запуске линии малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot. По словам замглавы, поддержка Чехии изменилась с уровня военной помощи и поставок готовой продукции Киеву на долгосрочное интенсивное оборонно-промышленное сотрудничество, в котором задействованы не только армия, но и предприятия оборонно-промышленного комплекса, как государственные, так и частные.
Блажковец указал, что в настоящее время обсуждается трансфер технологий и создание совместных предприятий двух стран. Это позволит перевести технологии вооружения с советских платформ на стандарты Североатлантического альянса.