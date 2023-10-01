В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает ТАСС.

Перед этим в находящихся под контролем Украины районах Запорожской области была объявлена тревога о воздушном нападении. Ее распространили на большую часть территории страны.

В красной зоне оказались Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Воздушная тревога действует также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

Взрывы прозвучали в Одесской области и Харькове. Сообщалось о взрыве в Киеве.