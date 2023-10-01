В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
Перед этим в находящихся под контролем Украины районах Запорожской области была объявлена тревога о воздушном нападении. Ее распространили на большую часть территории страны.
В красной зоне оказались Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Воздушная тревога действует также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.
Взрывы прозвучали в Одесской области и Харькове. Сообщалось о взрыве в Киеве.
Также известно, что в Николаевской области Украины прогремели два взрыва.
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