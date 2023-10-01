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В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает ТАСС.

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
© РИА Новости

Перед этим в находящихся под контролем Украины районах Запорожской области была объявлена тревога о воздушном нападении. Ее распространили на большую часть территории страны.

В красной зоне оказались Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Воздушная тревога действует также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

Взрывы прозвучали в Одесской области и Харькове. Сообщалось о взрыве в Киеве.

Также известно, что в Николаевской области Украины прогремели два взрыва.

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