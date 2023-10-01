СМИ: Британия отправит войска на Украину
Военные Великобритании будут впервые размещены на Украине, сообщает Telegraph со ссылкой на главу Министерства обороны Гранта Шэппса.
Таковы планы, которые обсуждаются в военном командовании. Министр обороны провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Лондона на Украину, вместо того, чтобы полагаться на британские базы и других членов Североатлантического альянса. Шэппс также призвал больше оборонных фирм Великобритании открывать заводы на Украине. Глава военного ведомства заявил, что это особенно касается Западной Украины, где Британия могла бы сделать больше, чем просто обучение украинских бойцов, включая размещение в бывшей советской республике военного производства.
«Я думаю, что есть возможность, о которой я говорил сегодня, о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину», — сказал Шэппс.
По данным издания, размещение британских войск ознаменовало бы значительную эскалацию участия Лондона в конфликте. По словам министра, в ходе разговора с Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Киев благодарна за то, что Великобритания делает в стране.
28 сентября Шаппс посетил Украину и в ходе визита пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона.