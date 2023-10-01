СМИ: Британия отправит войска на Украину

Таковы планы, которые обсуждаются в военном командовании. Министр обороны провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Лондона на Украину, вместо того, чтобы полагаться на британские базы и других членов Североатлантического альянса. Шэппс также призвал больше оборонных фирм Великобритании открывать заводы на Украине. Глава военного ведомства заявил, что это особенно касается Западной Украины, где Британия могла бы сделать больше, чем просто обучение украинских бойцов, включая размещение в бывшей советской республике военного производства.