СМИ: Запад неправильно подготовил Украину к наступлению

Запад провалился в подготовке Украины к наступлению. Медленный прогресс контрнаступления Украины указывает на ошибки в методах подготовки ВСУ со стороны западных стран. Об этом пишет издание Business Insider.

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«Медленный прогресс контрнаступления, начатого Украиной в начале июня, говорит о том, что запад ошибся с методами подготовки ВСУ», — говорится в материале издания.

Там добавили, что украинские проблемы могут быть связаны не с личными качествами военных, а с западной тактикой. Это может служить предупреждением для армии НАТО о возможных трудностях, если им придется сражаться без должной воздушной и материально-технической поддержки.

Ожидание, что украинские войска смогут легко освоить тактику западного образца после всего нескольких недель обучения и отказаться от долгого советского командования и контроля, оказалось неправильным. Изучение нового способа ведения войны является сложным, особенно во время конфликта с одними из самых сильных врагов на Земле, заключил автор статьи.