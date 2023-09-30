Военкор рассказал об обстановке в Клещеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать линию обороны Российской армии в районе Клещеевки. О ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе рассказал в Александр Коц.

По данным военкора, бои идут на железной дороге восточнее населенного пункта. Артиллерия ВС РФ «перемалывает огромное количество» украинской пехоты, однако ситуация усложняется тем, что ВСУ бросают новые силы на участок.

«Тяжелое противостояние на километровом участке железки. Все, кто сейчас там обороняется, — герои. Держитесь, парни!» — заключил репортер.