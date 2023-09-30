В Киеве рассказали о планах в разы повысить военные расходы

Власти Украины намерены в семь раз увеличить расходы на производство военной продукции, сообщил в Telegram премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, в проект бюджета на 2024 год на эти цели заложено около 56 млрд гривен.

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В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз — до 55,8 млрд гривен, — написал премьер.

Глава украинского кабмина также рассказал о том, что в текущем году начато несколько экспериментальных проектов по производству беспилотников. При этом он добавил, что власти готовы поддерживать всех представителей частного бизнеса, которые производят качественное оружие для ВСУ.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что его ведомство поддерживает сектор военных расходов «достаточно серьезными усилиями». По словам Марченко, в 2024 году финансирование ВСУ запланировано на уровне 1,6 трлн гривен ($43 млрд), а военные запрашивают в пять раз больше. В этой ситуации киевские власти видят выход в введении дополнительного военного налога.