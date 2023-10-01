Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР

Российские военные пресекли попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости.

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Уточняется, что Первая Славянская бригада нанесла поражение украинским военным, которые пытались в атаку. По словам российских солдат, оператор дрона установил место расположения бойцов ВСУ во время ведения огня противником. Координаты позиции ВСУ передали артиллерии бригады, после чего огневые точки были поражены.