В Соединенных Штатах впали в панику из-за уничтожения бронетехники, РСЗО и комплексов ПВО Североатлантического альянса на Украине, рассказал в статье для портала InfoBRICS военный эксперт Драго Босник.

Босник напомнил, что лидеры зарубежных стран, западные эксперты на протяжении многих десятков лет воспевали качества западного оружия, заявляли о его абсолютном превосходстве над российским. Однако, подчеркнул он, все их заверения оказались ложью.

Кроме того, уточнил эксперт, солдаты ВСУ, если имеют возможность выбрать, предпочитают старую советскую технику.

По его словам, генералы были расстроены тем, что во время летней кампании украинские военные утратили основные боевые танки, БМП, БТР, САУ, различные комплексы, произведенные в США, Франции, Великобритании, ФРГ и других странах альянса и поставленные Киеву в составе масштабных пакетов военной помощи.

Аналитик отметил, что «Пентагон впал в тихую панику», когда получил данные о реальных потерях бронетехники и прочих вооружений в ходе противостояния.