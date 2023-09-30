Опубликовано видео удара ВКС РФ по мосту в Великой Новоселке
Российская военная авиация ударила по мосту в Великой Новоселке, где ВСУ пытаются развивать контрнаступление. Об этом пишет "Военное дело".
Как уточняет "Украина.ру", мост через реку Шайтанка расположен в южной части Великой Новоселки.
Этот населенный пункт - один из главных транспортных хабов противника на времевском направлении, а разрушенный мост до недавнего времени использовался для снабжения подразделений ВСУ в Урожайном.
Ранее сообщалось, что российские военные на времевском направлении продвинусь на дистанцию до одного километра по лесопосадкам и пересеченной местности и взяли под контроль территорию, которая ранее оставалась за ВСУ.
Отмечалось, что украинские военные готовятся здесь к обороне, возводят фортификационные сооружения.