Российская военная авиация ударила по мосту в Великой Новоселке, где ВСУ пытаются развивать контрнаступление. Об этом пишет "Военное дело".

Как уточняет "Украина.ру", мост через реку Шайтанка расположен в южной части Великой Новоселки.

Этот населенный пункт - один из главных транспортных хабов противника на времевском направлении, а разрушенный мост до недавнего времени использовался для снабжения подразделений ВСУ в Урожайном.

Ранее сообщалось, что российские военные на времевском направлении продвинусь на дистанцию до одного километра по лесопосадкам и пересеченной местности и взяли под контроль территорию, которая ранее оставалась за ВСУ.