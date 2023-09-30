Названо химоружие, которое ВСУ могли применить под Горловкой

В качестве химического оружия, о применении которого сообщили в ДНР, ВСУ могли использовать учебный газ, которым в армии окуривают палатки, или «Черемуху», с помощью которой разгоняют демонстрантов, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также допустил, что украинские войска могли применить слезоточивый газ.

Мы знаем, что ВСУ применяют фосфорные бомбы. Может быть вариант с зарином, зоманом, VX, но я не думаю, должно быть подтверждение от наших служб. Это серьезное преступление, даже немцы на это не шли, — отметил эксперт.

Он также напомнил о провокации «Белых касок» в Сирии предположил, что это может повториться на Украине. Дандыкин не исключил того, что украинские власти могут обдумывать такой вариант.