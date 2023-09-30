На Украине заявили об уничтожении 90% ПВО в Харькове в первые дни СВО

Подавляющее большинство украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни СВО, заявил начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник. Об этом пишет "Страна".

По его словам, ВС РФ было известно расположение всех командных пунктов ПВО, возведенных еще при СССР, и 90% объектов противовоздушной обороны были уничтожены в первые дни СВО.

Ранее украинские военные признали, что их системы противовоздушной обороны бессильны против российских баллистических ракет. По словам советника командования воздушных сил Украины Юрия Игната, на Украине часто объявляют воздушную тревогу одновременно с прилетом баллистических ракет РФ.