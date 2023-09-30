На Украине начали производить снаряды натовского калибра

В Киеве проходит международный форум оборонный индустрий, где министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна развивает новое производство оружия.

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По словам Кулебы, Украина будет производить морских дронов и беспилотники, а также снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО.

Помимо нового производства, Украина анонсировала создание Альянса оборонных индустрий, в который могут войти иностранные производители оружия. Киев пообещал таким компаниям специальный экономический режим.

Помимо этого, Кулеба заявил о создании оборонного фонда. Он будет финансироваться из дивидендов от оборонных активов, частных инвестиций и доходов от продажи конфискованных активов РФ.