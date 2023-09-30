США и Южная Корея провели учения возле границы с КНДР

В начале этой недели подразделения вооруженных сил Республики Корея и США недалеко от границы с Северной Кореей провели учения, в ходе которых отрабатывались действия по борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в министерстве обороны РК.

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Согласно информации, распространенной в субботу, 30 сентября, южнокорейским военным ведомством, учения были небольшого масштаба и состоялись в понедельник, 25 сентября. В них в общей сложности приняли участие 80 солдат и офицеров из 6-й пехотной дивизии Вооруженных сил (ВС) РК и 8-й армии США. В качестве места проведения был выбран тренировочный центр "Родригез" в Пхочхоне, который расположен всего лишь в 30 км от демилитаризованной зоны, разделяющей Юг и Север Кореи. В ходе маневров отрабатывались сценарии с зачисткой зданий, освобождением заложников и уничтожением террористов в условиях городской застройки.