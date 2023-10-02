Названы особенности новой версии Bayraktar

У Вооруженных сил Украины практически исчерпаны запасы турецких беспилотников Bayraktar прошлой партии: российские военные научились их сбивать. Вероятно, в новой партии беспилотники прошли ряд усовершенствований. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов .

«Предыдущая, довольно большая, партия турецких беспилотников в начале имела серьезный эффект. Потом их начали сбивать, выставили серьезную ПВО, обучили военных бороться с этими беспилотниками. Потом они просто исчезли, были сбиты. Сейчас турки доработали Bayraktar, но мы не знаем, как именно, ведь на Украине их пока нет», — сказал Прохватилов.

Военный эксперт подчеркнул: следует ожидать, что российские военные отреагируют на новые беспилотники и научатся бороться с ними, как только они появятся у противника, так же как научились бороться с другими видами оружия. Тем не менее важно понимать, что не бывает ни наступательного, ни оборонительного оружия со стопроцентной эффективностью.