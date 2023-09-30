Турецкая компания поможет Киеву с производством беспилотников

«У нас есть три основные инвестиции в Украине. Одна из них — завод [по производству дронов]. Затем у нас есть сервисный центр, а также у нас здесь есть штаб-квартира… Эти инвестиции, которые составляют около 100 миллионов долларов, уже начались», — передает слова Байрактара издание Ukrinform.