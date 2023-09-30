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Генштаб Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось

Начальник канадского генштаба генерал Уэйн Эйр заявил, что Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось.

Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов
© РИА Новости

Отмечается, что с момента февраля 2022 года Канада не производила дополнительных снарядов калибра 155 мм.

«Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», — приводит слова Эйра радиостанция Radio-Canada.

Он также заявил о плохом состоянии канадских танков.

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Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уже исчерпали изначальный запас боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град».