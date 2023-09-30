Инструктор ВСУ рассказал, что российские военные хорошо подготовлены, пишет корреспондент Альберто Ройас в статье для испанской газеты El Mundo.

Журналист пояснил, что побывал на позициях ряда украинских подразделений и пообщался с солдатами и офицерами.

Военный инструктор Валерий в ответ на вопрос о том, действительно ли военнослужащие ВС РФ качественно подготовлены, ответил утвердительно.

«Их танкисты, их летчики и их инженеры действительно хорошо подготовлены», - отметил офицер.

Также Валерий пояснил, что старые методички, уставы, наставления не годятся для текущего конфликта.

По словам автора статьи, украинские солдаты признали также то, что россияне категорически не желают сдаваться в плен, бьются до последнего патрона.

Напомним, что активные боевые действия на Украине идут с 2022 года. В первые шесть месяцев между Москвой и Киевом шли переговорные процессы, Россия предлагала Украине сбалансированные условия выхода из конфликта.

Эти условия не были приняты на фоне жесткой позиции западных стран, партнеров Украины. Лидеры США и ЕС настаивали на том, что переговоры могут проходить только на условиях Киева.

Западные страны поставили Украине большое количество вооружений, подготовили ВСУ к мощному контрнаступлению. Оно оказалось неудачным, Украина потеряла как живую силу, так и бронетехнику.