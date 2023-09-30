Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление украинских военных в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. Отмечалось, что с этой целью в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.