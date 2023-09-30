Украина создает морской флот дронов для атаки российских кораблей

Киев планирует создать флот морских дронов, который будет атаковать российские корабли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий.

«Украина создает первый в мире флот морских дронов, который создаст для российских кораблей новую реальность», — заявил Владимир Зеленский. Видео с речью он опубликовал в своем telegram-канале. Зеленский уже обещал создать такой флот — в ноябре 2022 года.

Во время выступления Зеленский также заявил, что Украина начала производство орудий и артиллерийских снарядов натовского калибра. По его словам, Украина заинтересована в локализации производства техники. Ранее Пентагон объявил о совместном производстве оружия с Украиной, передает «Национальная служба новостей».

К тому же президент Украины заявил, что его страна будет производить оружие на деньги из конфискованных российских активов. Для этого планируется создать альянс оборонных индустрий.