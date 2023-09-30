Над центром Донецка сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в центральных районах Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, около 07:20 над центром города был слышен хлопок. При этом в небе появился след от противоракеты.

По предварительным данным, средства ПВО предотвратили ракетный удар со стороны Украины.