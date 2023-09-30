Мобилизация: последние новости на сегодня 30 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Участникам СВО вернут деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки

Постановление о возврате денег за несостоявшиеся зарубежные туры участникам специальной военной операции (СВО) и их родственникам утвердило правительство РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как говорится в публикации, контрактники, добровольцы и мобилизованные граждане, принимающие участие в боях на Украине с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей могут вернуть себе деньги за несостоявшиеся поездки за рубеж. Туристический оператор должен будет возместить средства из фонда персональной ответственности.

В Нижегородской области заработал Центр помощи и поддержки граждан, оказавшихся в трудной ситуации

Центр помощи и поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, начал работу в Нижегородской области. Особое внимание будут уделять оказанию помощи мобилизованным гражданам РФ и их семьям, пишет «Время».

Помощь также могут получить многодетные, малоимущие, неполные семьи, пожилые люди, ветераны, инвалиды и многие другие. В центре предоставляют разные виды помощи: подготовку документов, психологическую поддержку, консультации по различным вопросам, покупку продуктов и лекарств и многое другое.

Пермские бабушки связали 500 пар носков для бойцов СВО

Бабушки из Совета ветеранов и активисты ТОС «Водники» в Кировском районе Перми связали более 500 пар теплых носков для российских солдат, сражающихся на Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на опубликованную на сайте районной мэрии информацию.