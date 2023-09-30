В США напомнили о способной разрушить планы ВСУ советской уловке

Для противостояния подводным дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) России нужны всего три составляющих: вертолеты Ка-27, малые противолодочные корабли проекта 1124 и советская тактика. Об этом рассказал военный обозреватель США Дэвид Экс.

© MOD Russia / Globallookpress.com

«Если Черноморский флот будет применять их по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинские беспилотные подлодки до того, как те проникнут на стоянки флота», — рассказал Экс о способностях России.

Обозреватель описывает тактику прибрежной противолодочной обороны из СССР как крайне сложную. Она предусматривает работу корабля с вертолетом в паре, в котором они взаимно прикрывают слепые зоны друг друга. Благодаря такой уловке флот может создать завесу на входах в заливы.