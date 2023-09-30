Полковник назвал главные достоинства российской обороны

«Не хватало инженерной техники. А, даже если она была, как только выходила в поле, чтобы снять мины, по ней наносился удар с воздуха, потому что, опять же, у Украины не было прикрытия авиации. Также у России есть различные боевые машины, например, машина "Земледелие" — это система дистанционного минирования, которая может засеять минами огромную территорию», — заключил полковник.