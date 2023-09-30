Бывший премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что передача оружия Вооруженными силам Украины (ВСУ) приносит только убийства. Об этом пишет The Telegraph.

«Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств», — сказал он.

Политик призвал к немедленному проведению мирных переговоров.

Фицо также заявил о желании положить конец антироссийским санкциям, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии, пишет газета.