В Германии высказались о «победе» Украины

Распространение в зоне боевых действий на Украине самоуничтожающихся беспилотных летательных аппаратов делает победу Киева над Москвой все менее вероятной, шансы с каждым днем все меньше. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X, передает РИА Новости.

Он указал, что прямо сейчас дроны-камикадзе заменяют собой артиллерию на Украине, так как они дешевле, быстрее в производстве, лучше скрываются, передвигаются быстрее и эффективны как против бронированных, так и против небронированных целей. Поэтому их распространение на фронте еще сильнее снижают шансы Украины на победу в войне, считает журналист.

Ранее эксперты из Польши рассказали Юлиану Репке про растущее техническое превосходство беспилотных аппаратов РФ и указали на решающую роль дронов в победе на поле боя.