Экс-советник главы Пентагона призвал Украину пойти на мир из-за потерь ВСУ

«Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — подчеркнул он.