Российские войска научились успешно уничтожать истребители Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе, пишет обозреватель Юлиан Репке в своей статье для Bild.

«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьет наверняка», — подчеркнул Репке.

По его словам, в течение восьми дней российским войскам неоднократно удавалось поражать военные аэродромы на юге и западе Украины.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины дальности более 80 километров — за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления — благодаря новшествам.